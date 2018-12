Miljuschka eert moeder Astrid op Instagram

Zo schrijft Miljuschka in haar ode aan haar moeder Astrid Holleeder, die momenteel getuige is in de rechtszaak tegen haar broer en Miljuschka’s oom Willem en al meer dan een jaar ondergedoken zit voor haar eigen veiligheid: „Net zoals op deze foto geeft ze me altijd rugdekking terwijl ik mijn levenspad beloop. Ze is mijn rots in de branding.”

De knappe tv-kok stelt dat Astrid ’door haar dappere daden en boek’ inmiddels ’een beetje van heel Nederland is’.

Ook zegt de presentatrice ondanks alle omstandigheden zich veilig te voelen en dat haar moeder haar zelfvertrouwen geeft. „Het is haar gelukt om binnen vrij lastige omstandigheden mij veilig te laten voelen, zelfvertrouwen te geven en onder haar liefdevolle toezicht mijn vleugels uit te laten slaan.”