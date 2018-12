Nick en Priyanka in India voor bruiloft

Nick en Priyanka vieren hun huwelijk meerdere dagen. Onder meer een traditionele hindoe-ceremonie en een christelijke trouwdienst staan op de agenda. Nick en Priyanka trouwen hoogstwaarschijnlijk bij het Umaid Bhawan-paleis in Jodhpur, een van de grootste paleizen ter wereld. Vrienden en familie van het stel zijn ook al gespot in India. Meghan, de hertogin van Sussex, een van de beste vriendinnen van de bruid, mist de trouwerij vanwege haar zwangerschap. Priyanka was er in mei wel bij toen Meghan met prins Harry trouwde.

Grapje

In het nieuwe nummer van Vogue verklappen de bruid en bruidegom al een en ander over hun grote dag. Zo zegt de 26-jarige Nick te paard te arriveren voor de hindoe-ceremonie, waarvoor hij een tulband zal dragen. Priyanka verklapte dat ze naar het altaar loopt in een speciaal voor haar gemaakte jurk van Ralph Lauren, die eerder enkel voor familieleden een trouwjapon ontwierp.

Nick, Priyanka en hun naasten vertelden het modeblad ook meer over hun relatie. Zo zegt Nick dat hij al na de derde date wist dat Priyanka de ware voor hem is. Met zijn broers zocht hij een verlovingsring uit en een paar weken later ging hij op Kreta op zijn knieën. „Ik zei: wil je me de gelukkigste man ter wereld maken en met me trouwen? Geen grapje, ze nam zo’n 45 seconden de tijd. 45 seconden stilte.” Vervolgens zei de zanger: „Ik ga deze ring om je vinger schuiven tenzij je bezwaren hebt.”

De 36-jarige Priyanka vertelt over haar grootse toekomstplannen. Zo wil ze graag een gezin. „Mijn ultieme droom is kinderen krijgen. Zoveel als ik kan.”