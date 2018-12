Jaap van Deurzen: ’Alsof je niet meer meetelt’

Jaap van Deurzen: ,,Wat héb ik een voldoening gehad van mijn werk.’’ Ⓒ William Rutten

JAAP VAN DEURZEN, de kleurrijke verslaggever van RTL Nieuws, reisde over de hele wereld het nieuws achterna. Moordaanslagen, tsunami’s, oorlogen… regelmatig riskeerde hij zijn eigen leven. Vriendin MARIAN maakte zich vaak grote zorgen over het werk van haar grote liefde, maar ook daar komt nu een einde aan, want Jaap gaat over enkele weken met pensioen. Maar of hij daar nu zo blij mee is?