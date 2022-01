De belofte van de rest van het theaterseizoen

Premium VROUW magazine

Roosmarijn Luyten over rol als Rachel in de Hazes-musical: ‘Een wonderbaarlijk fenomeen’

In de serie Dertigers was ze de ex die iedereen graag haatte, nu gaat ze Rachel spelen in de Hazes-musical. Tussendoor is Roosmarijn Luyten (43) ook nog een beetje ’de vrouw van’ Diederik Ebbinge. Niet dat ze daar moeite mee heeft: „Hij zegt altijd dat hij mij heeft bedacht…”