Ed Westwick terug op set White Gold

In november 2017 beschuldigde actrice Kristen Cohen de Gossip Girl-acteur van verkrachting. Die zou drie jaar eerder hebben plaatsgevonden. Nadat zij haar verhaal had gedaan, lieten nog twee vrouwen weten misbruikervaringen te hebben met Ed. De acteur werd daarop ontslagen bij BBC-miniserie Ordeal by Innocence en de opnames van White Gold van diezelfde omroep werden stilgelegd.

Ed plaatste donderdag op Instagram een foto van zichzelf op de set van White Gold. De BBC bevestigde dat de opnames van de serie zijn hervat en dat het tweede seizoen komend jaar te zien is. Buiten het Verenigd Koninkrijk heeft Netflix de uitzendrechten van de show.