Macaulay Culkin wil naam veranderen

Niet alle suggesties zijn welkom: Macaulay heeft een selectie gemaakt van vijf tweede namen waarmee hij zijn paspoort iets wil ’opleuken’. In het lijstje op zijn lifestylesite staat een aantal opvallende opties. Zo is de bovenste naam in de poll precies die van de acteur: Macaulay Culkin. Als die mogelijkheid als winnaar uit de bus komt, gaat de 38-jarige dus Macaulay Macaulay Culkin Culkin heten.

De tweede optie is Shark Week, naar de jaarlijkse themaweek van Discovery Channel, waar de Home Alone-ster naar eigen zeggen overigens nooit naar heeft gekeken. Andere naamsuggesties op het lijstje zijn Kieran, naar het bekende broertje van de acteur en TheMcRibIsBack, naar het broodje van een bekende fastfoodzaak. De laatste naam die Macaulay overweegt is Publicity Stunt, waarmee hij laat doorschemeren dat de hele naamsverandering hem waarschijnlijk om de publiciteit te doen is.