Netflix trekt stekker uit Daredevil

Daredevil was onderdeel van het The Defenders-universum van Netflix, waar ook Jessica Jones, Luke Cage en Iron Fist onderdeel van uitmaakten. In 2013 kondigde het platform aan vier losse series te ontwikkelen over deze superhelden, en een speciale reeks waarin zij samenkwamen. In de afgelopen maanden trok de streamingservice ook de stekker uit Iron Fist en Luke Cage.

Net als bij de eerdere annuleringen, laat Netflix de mogelijkheid van een terugkeer van het personage open. „Alhoewel de serie op Netflix is geëindigd, blijven de drie bestaande seizoenen de komende jaren beschikbaar”, liet het bedrijf weten in een verklaring aan Amerikaanse media. „Het Daredevil-personage zal voortleven in toekomstige Marvelprojecten.”