Filmversie Dear Evan Hansen in de maak

Dear Evan Hansen vertelt het verhaal van een eindexamenscholier met een angststoornis, die na de zelfmoord van een klasgenoot de ouders van de overleden jongen doet geloven dat ze goede vrienden waren. De musical ging eind 2016 van start op Broadway en won een half jaar later zes Tony’s, onder meer voor beste musical, beste muziek, beste acteur (Ben Platt) en beste actrice (Rachel Bay Jones).

Volgens The Hollywood Reporter is Stephen Chbosky, die eerder Wonder maakte, benaderd om de film te regisseren. Het muzikale duo achter The Greatest Showman, Benj Pasek en Justin Paul, zou zich op de muziek voor de filmversie van Dear Evan Hansen storten.