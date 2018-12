BLØF verovert Antwerpen

Door de hit Zoutelande is het succes van BLØF in België in een stroomversnelling gekomen. Het duet met de Belgische zangeres Geike Arnaert stond zes weken op nummer 1 in België en werd platina.

„We zijn zo blij dat we nu vaker in België kunnen spelen. Het is helemaal bijzonder voor ons dat we zo’n grote eigen show kunnen doen voor onze Belgische fans”, zei zanger Paskal Jakobsen eerder. „Het wordt een prachtige avond met een dwarsdoorsnede van ons repertoire. We kijken er erg naar uit.”

BLØF treedt op 8 december opnieuw op bij de zuiderburen. Dan staan de Zeeuwen in de AB in Brussel. Op 14 en 15 december sluit de band in eigen land het jaar af met concerten in Rotterdam Ahoy.