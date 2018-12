DJ Khaled sluit deal in cryptofraudezaak

Floyd en Khaled sloten deze week een deal met de commissie, zo maakte SEC donderdag bekend. De topsporter is akkoord gegaan met een bedrag van 600.000 dollar, de muziekproducent beloofde 150.000 dollar over te maken. De twee hoeven hierdoor geen schuld te bekennen en worden niet verder betrokken bij de zaak tegen het cryptobedrijf. In de overeenkomst zegden ze toe de komende jaren geen reclame te maken voor soortgelijke ondernemingen.

DJ Khaled had Centra Tech Inc. op social media aangeprezen als baanbrekend. Hij ontving 50.000 dollar voor de gesponsorde post. Mayweather maakte reclame voor drie cryptobedrijven en verdiende daar in totaal 300.000 dollar mee.