Bankier van Verzet na 9 maanden terug in top 20

Bankier van het Verzet staat op plaats 20. De film trok meer dan 405.000 bezoekers. Barry Atsma en Jacob Derwig spelen in de film Walraven en Gijs van Hall, die in de Tweede Wereldoorlog via een ondergrondse bank het verzet aan miljoenen guldens hielpen. De cast bestaat verder uit onder anderen Pierre Bokma, Fockeline Ouwerkerk en Raymond Thiry. De film is dit jaar ook de inzending voor de Oscars in de categorie beste buitenlandse productie.

Het gaat sowieso goed met de Nederlandse films; in de top 20 staan vijf Nederlandstalige producties en één Amerikaanse film van een Nederlandse maker. De best bezochte Nederlandstalige titels op dit moment zijn De Dirigent, over de eerste vrouwelijke dirigent ter wereld, en Girl, over een transgender die graag balletdanseres wil worden.

The Possession of Hannah Grace, het Amerikaanse debuut van Penoza-regisseur Diederik van Rooijen, staat op de vijfde plaats. De horrorfilm vertelt over een nachtmedewerker van een mortuarium die het aan de stok krijgt met een lijk dat bezeten is door een demon.