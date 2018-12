Mark Ronson en Miley Cyrus brengen single uit

Mark Ronson Ⓒ Hollandse Hoogte

In 2014 verbrak Mark Ronson met de megahit Uptown Funk ft. Bruno Mars het ene record na het andere. Nu is de producer terug met een nieuwe single, met een andere wereldster. Voor Nothing Breaks Like a Heart, de eerste single van zijn aankomende studio-album, werkte Mark Ronson samen met niemand minder dan Miley Cyrus.