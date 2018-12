’André van Duin heeft zich voor niets uitgesloofd’

„Mijn leven lang heb ik de komiek uitgehangen, met hoedjes en petjes en snorren. Nu doe ik gewoon normaal, en dan hoor je: ’Wat enig, wat doet-ie dat leuk!’ Ik heb me dus tientallen jaren voor niets uitgesloofd”, concludeert Van Duin in gesprek met de Volkskrant. „’Na vijftig jaar grappen maken was het ook wel tijd voor iets anders. Op een bepaalde leeftijd wordt het zielig om in korte broek met petje op te lopen.”

Zijn rol in Het Geheime Dagboek van Hendrik Groen vond hij soms wel lastig. „Ik mocht niets van regisseur Tim Oliehoek. Geen grapje maken, geen wenkbrauw optrekken, alles moest ’klein’. Waarom vraag je een komiek, zei ik tegen hem, als die niets mag? ’Geweldig als je niets doet, je hebt toch je uitstraling’, zei Tim dan. Daar heeft hij gelijk in gekregen, de serie werd een succes. Ik ben erachter gekomen dat acteren voornamelijk bestaat uit nietsdoen. Althans, dit soort rollen dan. Er zijn natuurlijk ook actiefilms.”

De komiek weet nog niet wat hij gaat doen als Hendrik Groen klaar is. „Ik ben bezig met twee andere programma’s, maar daarover kan ik nog niets zeggen. Wat ik daarna ga doen, weet ik niet. Ik heb de meeste toekomst achter me liggen, maar ik wil nog lang doorgaan met werken. Je moet een klein beetje zorgen hebben iedere dag, een reden om op te staan. Het is belangrijk mee te blijven tellen.”