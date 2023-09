Sterren geven teken van leven vanaf ondergelopen festival Burning Man

Vele duizenden mensen zitten vast op het evenement in de staat Nevada vanwege stortregens. De normaal kurkdroge woestijn is veranderd in een modderbad en de vooruitzichten zijn niet ideaal.

Op Instagram laat menig ster van zich horen. Zo ook komiek Chris Rock en dj Diplo die met hulp van een fan het getroffen gebied zijn ontvlucht. De twee artiesten konden meeliften in de pick-up van de man die krachtig genoeg was om door de modderpoel te komen

Ook Youtube-ster Thomas van der Vlugt was op Burning Man. Hij laat via Instagram weten „dwars door de modder” te zijn vertrokken. „De hele dag zitten wachten. Hier waren we echt klaar mee. En we zagen dat mensen vertrokken, dus nu zijn we ook vertrokken. Iedereen wil naar huis”, meldt hij in een video op Instagram. „We made it out. Mijn god wat een avontuur. Veel campers en auto’s bleven vastzitten in de modder.”

Victoria Koblenko zit anders in de wedstrijd. De mediapersoonlijkheid laat zich niet afschrikken door de modderstroom. Na overleg met haar kampgenoten heeft ze besloten voorlopig op het door regen en modderstromen getroffen terrein te blijven.

Koblenko laat via Instagram weten dat ze nog ’genoeg eten, water en brandstof’ hebben voor twee weken en dat ze na een afweging van alle persoonlijke zorgen, behoeftes en risico’s geen reden ziet naar huis te komen. „Geen paniek, maar radical self reliance, het eerste principe van Burning Man”, zo schrijft ze waarna ze alweer een selfie in de modder deelt.

Regen op komst

De weersverwachting voorspelt voor zondag opnieuw forse regenval in het woestijnachtige gebied. Momenteel zitten nog tienduizenden bezoekers vast op het terrein. De organisatie wil dat ze in hun tenten en kampen blijven en zuinig omgaan met voedsel en water. Behalve hulpverleners mag niemand nog met een voertuig het reusachtige festivalterrein op. Burning Man loopt officieel na dit weekend ten einde.