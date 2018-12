Vlemmix moet betalen vanwege sekspop Paay

Volgens de rechter is Paay met het plan in haar eer en goede naam aangetast. Vlemmix kwam eind vorig jaar op het idee om levensgrote poppen te laten maken van bekende Nederlanders. Paay zou er één van zijn. De showbizzdiva was niet gecharmeerd van het idee dat van haar beeltenis een sekspop zou worden gemaakt.

,,Een bizar idee’’, zei Paay tegen de rechter. ,,Je gaat toch niet gewoon een pop maken waar elke man overheen kan. Pure laster.’’ Ze had daarom 30.000 euro geëist, wat ze na onderhandeling over een eventuele schikking vrijdag nog aanpaste naar 15.000 euro. De rechter had al aangegeven veel minder dan 30.000 euro toe te gaan wijzen.

Madame Tussauds

Paay eiste vrijdag in eerste instantie nog dat Vlemmix ook in de toekomst geen poppen uitbrengt, op straffe van 50.000 euro. Die eis liet ze echter vallen, nu Vlemmix al had laten weten dat er nog geen pop was en dat hij met de poppen was gestopt.

Vlemmix erkende voor de zitting dat hij zelf ook wel een beetje had meegeholpen aan het verhaal over de sekspop van Paay. En tegen de rechter: ,,Maar het was nooit de bedoeling dat het een sekspop zou worden.’’ De ondernemer vertelde dat hij een poppenmuseum als Madame Tussauds wilde beginnen, maar dan met verwarmde, bewegende en pratende poppen. Het idee van de sekspop kwam volgens Vlemmix alleen door een vraag van een journalist of je er ook seks mee kon hebben. ,,Toen heb ik gezegd dat dat zou kunnen.’’

Vlemmix wilde vrijdagochtend een op hemzelf gelijkende pop mee de rechtbank in nemen, maar dat werd door de beveiliging geweigerd. De pop, die hij in een rolstoel had gezet, moest buiten blijven.

