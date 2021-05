Matthew Perry over opnames Friends: ’Ik dacht dat ik stierf’

De acteur, die van 1994 tot 2004 de rol van Chandler vertolkte, vond het oordeel van het publiek dat live bij de opnames mocht zijn erg spannend. „Ik dacht dat ik zou sterven als ze niet om mijn grapjes lachten”, vertelt Perry in de Friends-reünie.

Chandler is in de populaire serie een van de personages die de meeste grapjes moet maken. „Maar soms dan sprak ik mijn tekst uit en moest het publiek niet lachen”, aldus Perry. Dan werd de acteur enorm zenuwachtig en raakte hij in paniek, vervolgt hij. „Niet erg gezond.”

Een van zijn tegenspelers, Lisa Kudrow, is verbaasd door Perry’s opmerking en merkt op dat het de eerste keer is dat hij dit vertelt aan de rest van de cast. „Zo voelde het echt, elke keer weer”, antwoordt de acteur, die ook al vaker sprak over zijn drank- en drugsverslavingen in het verleden. In een eerder interview bekende hij al eens dat hij ’weinig herinneringen heeft aan de seizoenen drie tot en met zes’.

In de speciale reünie-aflevering, The one where they get back together, blikken Jennifer Aniston, David Schwimmer, Courteney Cox, Matt LeBlanc, Lisa Kudrow en Matthew Perry terug op hun tijd bij de succesvolle show. Ze halen herinneringen op, testen elkaars kennis van de show en gaan terug naar enkele memorabele sets. Ook laten ze zich voor een live-publiek interviewen door James Corden.

Vrijdag is in Nederland de Friends-special te zien op SBS6.