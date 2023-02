Premium Het beste van De Telegraaf

Amy Winehouse terug in de straten van Londen

Door Evert Santegoeds Kopieer naar clipboard

Twaalf jaar na haar overlijden wordt er gewerkt aan een film over het leven van Amy Winehouse. Actrice Marisa Abela kruipt in de huid van de zangeres, Eddie Marsan speelt haar vader. Ⓒ ANP/HH

Wat Elvis Presley, Freddie Mercury, Elton John en Michael Jackson met elkaar gemeen hebben, zijn niet alleen de vele hits die zij op hun naam hebben staan. Ook is, of wordt, er een bioscoopfilm gemaakt over hun turbulente leven. En aan dat rijtje kan ook Amy Winehouse worden toegevoegd. De opnamen daarvan vinden nu plaats in Londen, wat daar zorgt voor griezelig echte scènes uit het dramatisch verlopen leven van de iconische zangeres.