’Redbad trekt op YouTube al 2 miljoen kijkers’

Het productiehuis heeft YouTube eerder deze week gesommeerd twee ton te betalen voor het illegaal verspreiden van de film. Farmhouse besloot hiertoe omdat YouTube reclameblokken aan een van de versies van Redbad op het kanaal had gelinkt. „Op deze manier heeft YouTube van het illegaal verspreiden van content een verdienmodel gemaakt”, stelt producent Klaas de Jong. „De maat is vol. We hebben het hier over een illegaal en strafbaar feit. En YouTube onttrekt zich aan elke verantwoordelijkheid.”

Een woordvoerder van YouTube laat in een reactie weten geen commentaar te geven op de eis en de aantijgingen van Farmhouse. „Wij gaan nooit in op individuele gevallen”, stelt hij. „Producenten van een film kunnen zich melden als zij constateren dat hun content wordt verspreid. Dan wordt de film verwijderd.” Ook kunnen producenten van tevoren een ’digitale vingerafdruk’ van hun product bij YouTube doorgeven. Als een film dan wordt verspreid via een van de aanbieders op de site, dan deelt YouTube eventuele reclame-inkomsten die het filmpje genereert met de makers.

Stichting Brein

Ook de stichting Brein, die zich inzet voor de schending van auteursrecht, maakt zich zorgen over de ontwikkeling waar Farmhouse zich boos over maakt. YouTube heeft de reclames bij Redbad inmiddels verwijderd. Farmhouse verhoogt de claim van 2 ton niet, omdat bij de andere versies geen reclameblokken waren geplaatst.

Redbad trok deze zomer in de Nederlandse bioscopen nog geen 100.000 bezoekers.