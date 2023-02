Noorse prinses Märtha Louise hoopt ooit weer koninklijke taken uit te voeren

Het oudste kind van koning Harald en koningin Sonja legde in november al haar taken neer na overleg met haar vader en andere familieleden. Ze is sindsdien geen beschermvrouwe meer van diverse organisaties. Märtha Louise gaf haar functies op zodat ze meer onderscheid kon maken tussen haar eigen zakelijke activiteiten en haar relatie tot het koningshuis.

„Ik vond het altijd leuk om die officiële taken te doen”, zegt Märtha Louise. Ze vindt het dan ook jammer dat ze alles kwijt is. In het programma houdt ze de deur open om haar voormalige functies ooit weer op te pakken. „Of ik dat hoop? Ja, als het zo uitpakt, zeg ik ja.”

In het verleden was er discussie binnen het koningshuis over het feit dat Märtha Louise haar titel voor haar commerciële zaken gebruikte. Zo ontstond er bijvoorbeeld ophef in Noorwegen over de tour ’De prinses en de sjamaan’ die zij ondernam met haar Amerikaanse partner Durek Verrett, met wie zij inmiddels verloofd is. Märtha Louise mocht van koning Harald wel haar titel behouden.