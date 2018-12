Koningin Margrethe zet pudding klaar voor elfjes

Denk niet dat er iets mis is met de 78-jarige vorstin; ze houdt zich aan een typische kersttraditie van het Deense koningshuis. Op Instagram schrijft het Deense Koningshuis dat koningin Margrethe zelf een elfenfamilie heeft ’uitgesneden’, die ’in december verborgen en vergeten verhalen zal vertellen over koningen, koninginnen, prinsen en prinsessen en over alle sporen die ze achter hebben gelaten op de zolderkamers van het Koninklijk Deens Huis’. In de bijgaande video is dan ook te zien dat de koningin een portie rijstpuddingnaar de zolder brengt van het oude paleis Fredensborg.

„„Eeuwenlang heeft de koninklijke familie in Amalienborg en paleis Fredensborg gewoond en dat heeft sporen nagelaten. Vooral in de vele zolders en opslagruimten waar persoonlijke bezittingen van vorige koningen voor het nageslacht zijn ingepakt en bewaard in kisten, op planken en in muffe ruimtes en kamers. Van 1 december tot kerstavond laat Hare Majesteit een elfenfamilie, gemaakt door de koningin, los om op zoek te gaan naar rijstpudding. Tijdens hun zoektocht zullen ze dingen opgraven die door de koninklijke familie door de eeuwen heen zijn gebruikt.”

Via Instagram is de speurtocht van de elfjes te volgen, zodat fans weten of zij vóór kerstavond de rijstpudding al dan niet gevonden hebben.