Kate Bush opent pop-upstore voor daklozen

De opbrengsten van deze pop-upstore gaan naar de daklozen in de Britse hoofdstad, maakte zij vrijdag op haar website bekend. De boeken die worden verkocht gedurende deze week, zullen een speciaal, exclusief merk in zich dragen. De winkel komt vlakbij station Kings Cross.

Bush stelt zich zeker in de decembermaand graag voor daklozen in te willen zetten. „Ik kan mij niet voorstellen hoe het voelt om geen dak boven je hoofd te hebben”, laat ze weten. „Zeker in de periode voor Kerstmis moeten we onze gevoelens van warmte en vreugde delen met zij die het moeilijker hebben.” Zij beklemtoont dat daklozen het niet alleen in de weken voor kerst zwaar hebben.