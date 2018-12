Nederlandse docu Goin’ Rectal genomineerd voor Hongaarse filmprijs

Het jaarlijkse Grand Budapest Film Festival is een tweedaags evenement dat zich richt op onafhankelijke filmmakers van over de hele wereld. Binnenkort wordt bekendgemaakt of Goin’ Rectal de buitenlandse filmprijs ook daadwerkelijk heeft gewonnen.

Alinks documentaire over de band Rectum Raiders en zijn komkommer-vretende, homo-erotische en extravagante post-puberale bandleden. In dit absurde schouwspel reflecteert cabaretier en acteur Henry van Loon (De Luizenmoeder) als verteller op de keuzes en de ontwikkelingen van de almaar worstelende glamrockband.

Rectum Raiders was al te zien in De Wereld Draait Door en heeft inmiddels een fanatieke achterban opgebouwd. Maar ondanks optredens op festivals als Zwarte Cross, TT Assen, Popronde en Paaspop blijft de grote doorbraak tot nu toe uit.