Omstreden film Climax in première IFFR

De film vertelt over een vrolijke dance-avond van een groep studenten die volledig ontspoort als iemand van het gezelschap LSD in de sangria gooit. Binnen no-time ontaardt het feest in een smeltkroes van paranoia, angsten, verlangens, geweld, bloed, seks en zelfmutilatie. Regisseur Gaspar Noé maakte eerdere het controversiële drama Irréversible.

Climax beleefde eerder dit jaar de wereldpremière op het festival van Cannes en kreeg daar lyrische recensies. De film won al diverse prijzen op gezaghebbende internationale festivals. Het IFFR vindt plaats van 23 januari tot en met 5 februari. Climax draait vanaf 31 januari landelijk in de Nederlandse bioscopen.

