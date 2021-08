Johan Derksen kan geen porno kijken door ’technisch probleem’

Het is ondertussen vaste prik aan het einde van het eerste gedeelte van De Oranjezomer: kort voordat presentator Wilfred Genee het reclameblok aankondigt, komt er nog even snel een luchtig onderwerp aan bod. En meestal wordt er dan een video getoond, waar Genee vervolgens zelf het hardst om lacht.

Zijn vervanger Hélène Hendriks (40) kiest ervoor om het eerste deel ’serieus af te sluiten’. „Sinds de coronacrisis is het kijken naar porno met elf procent toegenomen”, leest ze voor. „En het grote probleem is dat verslaving op de loer ligt.”

’Regelmatig’

Johan Derksen (72): „Dat hebben wij al jaren. (...) Kijk jij veel?”, vraagt hij vervolgens aan de presentatrice, die antwoordt: „Ik kijk regelmatig, hahaha. Zie hem kijken! Dit had je niet verwacht, hè?”

Ook Jan Boskamp (72) mengt zich in het gesprek: „Ik kijk ook. Jij (René van der Gijp, red.) hebt tegen mij gezegd ’je moet daar en daar naar kijken’, ja dan kijk ik ernaar.”

(Tekst gaat verder onder de foto.)

René van der Gijp, Wilfred Genee, Hélène Hendriks en Johan Derksen. Ⓒ William Rutten

Blokkade

En hoewel Derksen graag zou willen, vindt er in zíjn woonkamer weinig actie plaats. „Nou, ik zal je wat vertellen. Ik heb een technisch probleem, dat is echt waar. Ik begrijp daar niets van. Ik ben verhuisd naar Grolloo en om twaalf uur begint op Filmnet die porno, hè? Dus ik ging er eens voor zitten, ik had ’m al gewassen, en zo. Maar, als er porno is, dan is ie geblokkeerd.”

Van der Gijp (60): „Ja, dan moet je een code intikken. Dit kun je zelf. Als je het nooit gedaan hebt, is het vier keer nul.” In zijn voormalige woning had De Snor blijkbaar geen last van een kinderslot. „In Oudewater spoot het van de buis!”

’Leuk onderwerp’

Als uiteindelijk ook de oortjes van Hélène te rood worden, grijpt ze in. „Goed gesprek, dit. We gaan er even tussenuit. Dat lijkt me wel het beste.”

Boskamp: „Ik vind het wel een leuk onderwerp!”