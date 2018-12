Jackie Chan spendeert fortuin aan hoeren

De 64-jarige acteur schroomt er niet voor zijn echte ik te laten zien in zijn autobiografie Never Grow Up. In zijn memoires legt hij uit dat zijn gedrag voortkwam uit onzekerheid en onvolwassenheid. Zo schrijft hij over de keren dat hij dronken achter het stuur kroop en daarbij twee auto’s in de prak reed, maar ook over hoe roekeloos hij met zijn geld om ging.

Chan begon zijn carrière als stuntman, dat was ook het moment dat hij zijn geld begon te verkwisten. „We wisten allemaal dat als er iets fout zou gaan, we de volgende dag de zon niet meer op zouden zien komen. We leefden met het moment en dat had tot gevolg dat we onverstandig met ons geld omgingen”, schrijft hij in zijn autobiografie.

2 miljoen

Toen hij uiteindelijk ook aan de gang kon als acteur in plaats van alleen als stuntman, was Chan helemaal niet meer te houden. „Ik had altijd grote geldbedragen bij me. Als je altijd in armoede hebt geleefd, geeft geld je een soort van zekerheid. Ik houd ervan om omringd te worden door mensen en zorgde altijd voor een luxe maaltijd. Zo’n 10 jaar geleden, heb ik zeker 2 miljoen uitgegeven aan andermans eten.” En daar bleef het niet bij. „Ik gaf heel veel belachelijk dure cadeaus; horloges, auto’s, leren jassen, dozen dure wijn.”

Hij gaf zijn geld overigens niet alleen aan zijn omgeving uit. Chan vertelt ook dat hij een groot deel van zijn fortuin heeft uitgegeven aan gokken en aan hoeren, waaronder één vrouw in het bijzonder die hij Nummer 9 noemt.

’Zoontje door kamer gegooid’

Ook geeft hij toe vroeger een ’echte klootzak’ te zijn geweest. Hij behandelde vrouwen slecht en gooide zelfs zijn zoon Jaycee toen hij nog maar een peutertje was door de kamer. Gelukkig bleef de inmiddels 36-jarige Jaycee ongedeerd tijdens deze woede-uitbarstingen. „Ik ben een slechte vader en echtgenoot geweest, maar ik heb ook gedaan wat ik moest doen. Ik gedroeg me zo vreselijk omdat ik onzeker was. Er is altijd op me neer gekeken.”