Kris Jenner ook in clip Ariana Grande

En niet de minste, maar het opperhoofd zelf: Kris Jenner zal te zien zijn in een spotje. En de mommager zal zelfs wat funky dansmoves maken, schrijft TMZ.

Naast Kris Jenner zijn ook Jennifer Coolidge, Matt Bennett, Ariana’s BFF Courtney Chipolone, Troye Sivan en Jonathan Bennett te zien in de clip, die tegelijk een eerbetoon is aan Ariana’s favoriete films Mean Girls, 13 Going on 30, Legally Blonde en Bring It On.