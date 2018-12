Jay Z haalt uit naar Kanye West op nieuwe album Meek Mill

In het nummer Championships kaart Jay Z de support van West voor Trump aan, op enigszins cryptische wijze. ’Geen rode pet, doe het niet, Michael en Prince, ikzelf en Ye, ze scheidden je als je het DNA van Michael en Prince hebt. Ik ben niet een van deze huis-n***** die je hebt gekocht’.

Door veel luisteraars werd deze track beschouwd als een disstrack van Kanye West, die onlangs dan wel zei zich niet langer met de politiek te willen bemoeien, maar tot die tijd openlijk een fervent aanhanger was van Trump en zich vaak liet zien met een rood Make America Great Again-petje. Anderen denken dat de rest van de songtekst waarin hij zingt dat zijn huis groter is en zijn echtgenote beter, eerder gericht is op Donald Trump, dan op Kanye.

Het album van Meek Mill krijgt nu in elk geval de nodige aandacht op sociale media; het is zijn eerste sinds hij in april vrijkwam uit de gevangenis, nadat hij was opgepakt voor een overtreding gedurende zijn proeftijd. In mei zou hij nog tijdens een evenement met Trump in gesprek gaan over hervorming van het gevangeniswezen - ook de straf die Meek Mill kreeg werd door verschillende sterren als onrechtvaardig beschouwd - , maar hij trok zich op het laatst terug, omdat de aandacht teveel naar hen als personen uitging in plaats van naar de discussie, verklaarde hij.

