Noorse koning Harald opnieuw met infectie in ziekenhuis opgenomen

Koning Harald en koningin Sonja. Ⓒ ANP/HH

De Noorse koning Harald is weer opgenomen in het Rikshospitalet in Oslo, meldt het Noorse hof. De vorst heeft een infectie en moet daarom een aantal dagen in het ziekenhuis blijven.