Boos mag ’dreigende’ huurbaas herkenbaar uitzenden van rechter

De verhuurder, die door Boos wordt omschreven als een huisjesmelker die huurders intimideert en bedreigt, werd door het programma gezocht. Hij is vervolgens op 19 november op straat aangesproken door presentator Tim Hofman in Utrecht voor een nieuwe aflevering van het onlineprogramma. De verhuurder wilde graag dat hij geblurd zou worden in de aflevering, wat Boos weigerde. Zijn verzoek om dit alsnog te laten doen is afgewezen. De aflevering komt donderdag om 16.00 uur online.

Hofman meldt op Twitter dat het kort geding is gewonnen. Volgens de presentator „bedreigt en intimideert” hij huurders en „stopt ze in onmogelijke woningen en meer.” „Doet al jaren ALLES om uit het zicht te blijven, vanmiddag 16:00 uur zijn werkwijze, netwerk, bedrijfsstructuren én zijn gezicht.”

De advocaat van de Bredase verhuurder noemt het „uiteraard” een teleurstelling. „We hebben geprocedeerd over een blur, dus we hebben de vrijheid van meningsuiting geen strobreed in de weg gezeten. We hebben nog geen motivatie dus ik kan er verder weinig zinnigs over zeggen, behalve dat de vordering is afgewezen.”