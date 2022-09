House of Cards-actrice Robin Wright vraagt scheiding aan

De actrice en de pr-manager van het modemerk Saint Laurent waren vier jaar getrouwd. De relatie tussen de twee begon in 2017, waarna zij in 2018 tijdens een geheime ceremonie in Frankrijk in het huwelijk traden. Het koppel had samen geen kinderen.

Voor Wright (56) is het de derde keer dat ze gaat scheiden. Haar huwelijk met de inmiddels overleden Dane Witherspoon liep in 1988 na twee jaar spaak. In 1996 trouwde ze met acteur Sean Penn, van wie ze in 2010 na veertien jaar huwelijk scheidde. Samen hebben zij twee kinderen.