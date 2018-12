Advocaat Frank Masmeijer vraagt rechters mildheid

Waar hij tijdens de eerste strafzaak nog alles ontkende, geeft de gevallen showman nu toe dat hij een „zeer beperkte rol” speelde, als bemiddelaar tussen opdrachtgevers en uitvoerders. „Het spijt me dat ik die mensen met elkaar in contact heb gebracht”, zei hij tegen de rechters. Masmeijer houdt vol dat hij niets heeft verdiend aan de cokesmokkel en er amper iets over wist. Op een onderschept pallet met bananen lag 467 kilo cocaïne, goed voor zo’n 23 miljoen euro.

In eerste aanleg veroordeelde de Belgische rechtbank Masmeijer (57) tot acht jaar cel en 48.000 euro boete voor betrokkenheid bij cocaïnesmokkel via de Antwerpse haven. Justitie eist dat die straf blijft staan, plus een boete van 40.000 euro. Volgens de aanklagers speelde de oud-presentator wel degelijk een grote rol in de drugsbende.

Raadsman Kris Vincke omschrijft de vroegere NCRV-coryfee, beroemd van programma’s als de Holidayshow en Dinges, als iemand die met de verkeerde mensen is meegelopen. „Maar hij was zeker geen belangrijk organisator.” De advocaat schetste hoe Masmeijer „bijna zijn leven kwijt was” toen hij nadat de smokkel was mislukt in elkaar werd geslagen door een groep mannen. Masmeijer ging daar zelf ook nog kort op in. „Ik werd van alle kanten geraakt”, vertelde hij.

„Hij is ook zijn faam kwijt, wordt belachelijk gemaakt in de pers en zijn huwelijk is kapot”, somde de advocaat de persoonlijke gevolgen van de strafzaak op. Ook komt Masmeijer nauwelijks nog aan werk. „Hij is op een leeftijd waarop het niet meer evident is te floreren als een jong hoentje.”

De advocaat vroeg de rechters om een straf van ten hoogste vijf jaar, waarvan twee voorwaardelijk. „Ik vraag u om de nodige mildheid en een menselijke straf. Er is geen enkel gevaar op recidive”, aldus Vincke.

Volgende week donderdag is de volgende zitting in de zaak tegen Masmeijer en de andere vermeende bendeleden. De voormalige presentator gaf aan dat zijn kant van het verhaal nu genoeg is belicht. De uitspraak volgt begin volgend jaar.