Prinses Mabel tekent in Londen voor de liefde

„Alle liefdes zijn bijzonder en het waard om beschermd te worden”, aldus Mabel, die al jaren tegen kindhuwelijken strijdt. „Het is onacceptabel dat de liefde van zoveel meisjes en jonge vrouwen wordt bedreigd door uitsluiting, ongelijkheid en aids. Laat ook van je horen en teken de Universele Verklaring van de Liefde.”

De verklaring is een oproep van het Aidsfonds om ’uitsluiting, ongelijkheid en aids wereldwijd te stoppen en alle liefdes te beschermen’, in aanloop naar Wereld Aids Dag, zaterdag. Ook minister Sigrid Kaag (Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking) tekende voor de liefde. „Ik teken niet alleen voor de liefde, maar ook voor tolerantie en respect voor een ieder. Dat is een fundamenteel mensenrecht.”

Mabel, minister Kaag en het Aidsfonds nodigen iedereen in Nederland uit om voor de liefde te gaan staan. Meedoen aan #Ikstavoordeliefde kan via de website van het fonds.