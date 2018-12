'Nieuwe liefde voor Tiffany Trump'

Volgens Page Six is de man in kwestie Michael Boulos, een rijke zakenman geboren in Nigeria, maar tegenwoordig woonachting in Londen. De twee zouden elkaar deze zomer hebben ontmoet tijdens een vakantie in Mykonos. Michael zou tijdens Thanksgiving zijn voorgesteld aan de familie Trump. „Michael kwam over als een hele intelligente man die uit een fantastische familie komt.”

Michael en Tiffany zijn samen gespot tijdens de New York Fashion Week, maar ze willen geen van beide iets kwijt over hun relatie. „Tiffany is erg blij dat ze alles nog privé kunnen houden”, aldus de bron.

De dochter van Donald Trump was sinds maart weer vrijgezel, nadat er een einde kwam aan haar relatie met Ross Mechanic.