Derksen: ben van alles, maar niet homofoob

Even daarna kwam het gesprek al gauw op het onderwerp #SorryJohan, de hashtag waaronder veel mensen de afgelopen dagen hun afkeur lieten blijken op eerdere uitspraken van ‘de snor’. Hij zou het voor jonge homoseksuelen die nog in de kast zitten moeilijker maken om voor hun seksuele geaardheid uit te komen en zijn uitspraken werden ‘homofoob’ genoemd.

Minister Van Engelshoven van Emancipatie wil zelfs in debat met de presentator. Derksen nodigde haar uit om aan te schuiven in de studio van Veronica Inside, maar wil niet op het ministerie langskomen.

,,Ik weet dat ik als hetero makkelijk praten heb”, counterde Derksen. ,,Maar ik begrijp werkelijk niet waar de goegemeente zich druk om maakt.”

Slachtofferrol

Hij benadrukt dat er in het programma grappen worden gemaakt die ook in de voetbalkantine worden gemaakt, en dat ze ‘niet kwaadaardig bedoeld zijn’. Wel sprak hij uit dat die grappen ‘misschien van een bedenkelijk niveau zijn’, maar dat hij ’nooit een probleem met homo's heeft gehad’ en ’nooit iets kwaadaardigs over ze gezegd’ heeft.

Hij herhaalde zijn eerdere oproep aan jonge homoseksuelen. ,,Verman je nou en zeg ‘potverdorie nu kom ik uit de kast’.” Hij benadrukte dat de mensen die de afgelopen dagen zo fel reageerden ‘niet met hem de polonaise willen lopen’. ,,Wat doen ze allemaal? Ze kruipen in de slachtofferrol en komen met een huilverhaal.”

Ouders

Ook wilde Derksen nog kwijt dat ouders die gepikeerd reageren als hun kind uit de kast komt, het helemaal fout doen. Dat is ’erg’, vond Derksen, net als de verwensingen rondom het voetbal. Homoseksuele voetballers zou hij dan ook niet adviseren om uit de kast te komen, gezien de reacties die zouden volgen.