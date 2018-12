Megan Fox geeft romance met Shia LaBeouf toe

Megan Fox en Shia LaBeouf in Transformers Ⓒ Hollandse Hoogte / Allpix Press SARL

Megan Fox bevestigt in de talkshow Watch What Happens Live with Andy Cohen dat ze een affaire heeft gehad met acteur Shia LaBeouf. De kortstondige verhouding speelde tijdens het filmen van een van de Transformer-films waar beiden in speelden, in 2007 of 2009.