John de Mol viert goede kijkcijfers met familie Roelvink

Dat blijkt uit een foto die Dries op Facebook geplaatst heeft. „John de Mol zegt: ik ben dik tevreden over de kijkcijfers van Effe Geen Cent Te Makken”, aldus Dries. En ook het restaurant is blij: „La Brochette zegt: wat gaaf dat deze man bij ons komt eten.”

Het programma waarin te zien was hoe de familie Roelvink van de bijstand moest leven trok gemiddeld zo’n vijfhonderdduizend kijkers en was geregeld het best bekeken programma van SBS6 op de woensdagavond. Woensdag 14 november was de laatste aflevering.

Dave hint op Instagram op een nieuwe samenwerking met de producent: „Big plans.”