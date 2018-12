Koningin Paola weer in openbaar na beroerte

De 81-jarige Paola lijkt goed hersteld, zag de Belgische royaltyverslaggever Wim Dehandschutter. Koning Albert II oogt echter frêle, aldus Dehandschutter. „Had moeite om uit de auto te stappen en in de kerk te gaan zitten. Lijkt ook vermagerd.” De 84-jarige Albert, die in 2013 aftrad ten gunste van zijn zoon, kreeg de afgelopen maanden niet alleen de beroerte van Paola voor zijn kiezen. Ook de zaak rond zijn vermeende dochter Delphine Boël staat weer volop in de belangstelling nu het hof van beroep in Brussel Albert opdroeg DNA af te staan. De kwesties laten „zijn tekenen na.”

Albert en Paola namen plaats in de Onze-Lieve-Vrouwekathedraal in Antwerpen voor het jaarlijkse galaconcert van de naar de koningin vernoemde stichting. De ouders van koning Filip leken te genieten van het klassieke concert. Dehandschutter zag hoe Paola de hand van haar man vastpakte en er zachtjes met haar duim over wreef. „Lijkt me een oprecht teken van liefde in een huwelijk dat grote stormen heeft doorstaan en waarin ze elkaar hebben teruggevonden.”