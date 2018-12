Waylon biedt talent podium in Ahoy

Voor de editie van dit jaar heeft hij twee jonge gastartiesten uitgenodigd. Het zijn Kimberly Maasdamme van The Voice of Holland en House of Talent-artiest Bram Boender.

„Ik vind het leuk om jong talent de kans te bieden op een groot podium te staan”, zegt Waylon, die in het vorige seizoen coach van Kimberly was in The Voice of Holland. Ze schopte het tot de halve finale.

Waylon: „Ik ben niet voor niets coach in The Voice. Zie het als een voetbalcoach. Die legt de bal ook wel eens neer op een onmogelijke plek voor zijn spelers. Door Kimberly en Bram uit te nodigen in Ahoy laat ik hun zien: ’Dit is de league waarin we spelen’. Ahoy lonkt, als je bereid bent er veel voor te doen.”

Zaterdag staat Waylon opnieuw in Ahoy. Waylon Live in Concert - Top 1000 Allertijden is een concertreeks die Waylon sinds 2016 geeft in Ahoy.