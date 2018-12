Prins Nikolai op catwalk in Tokio

Nikolai’s moeder, gravin Alexandra, zat front row. „Het ging heel goed”, liet de trotse moeder weten aan Billed Bladet. De gravin, de eerste vrouw van prins Joachim, was niet het enige bekende gezicht op de eerste rij. Ook David Beckham en Kate Moss vlogen naar Tokio om de nieuwste ontwerpen van Dior Homme te bewonderen.

Nikolai maakte begin dit jaar zijn debuut op de catwalk. In februari was hij een van de modellen die in Londen de nieuwste creaties van Dior toonde, in juni liep hij mee in de Dior-show in Parijs.

De prins, het oudste kleinkind van koningin Margrethe, combineert zijn modecarrière met een officiersopleiding. Afgelopen zomer begon Nikolai aan zijn tweejarige opleiding tot luitenant.