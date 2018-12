Brad en Angelina zijn het eens over kinderen

Nu Brad en Angelina afspraken hebben gemaakt over de opvoeding van hun kroost, is een rechtszaak „niet meer nodig” stelt Jolie’s advocaat Samantha Bley DeJean. Zij liet ook weten dat Brad en Angelina het „weken geleden” al eens werden. „Beide partijen en de rechter hebben de overeenkomst ondertekend.” Deze zomer deden al geruchten de ronde dat de Hollywoodsterren het eens waren geworden.

De gemaakte afspraken, die vertrouwelijk zijn „om de belangen van de kinderen te beschermen”, kwamen tot stand met behulp van een deskundige op het gebied van ouderlijk gezag die de kibbelende exen de laatste tijd bijstond.

Brad en Angelina gingen in september 2016 uit elkaar, ruim twee jaar nadat ze trouwden. Het stel, dat door de media Brangelina werd genoemd, was ten tijde van de breuk bijna twaalf jaar samen. Brad en Angelina hebben zes kinderen, Maddox (17), Pax (15), Zahara (13), Shiloh (12) en de tienjarige tweeling Vivienne en Knox. Aanvankelijk wilde Angelina de kinderen alleen opvoeden, maar Brad verzette zich hiertegen. Als reden van de breuk gaven de twee ’onoverbrugbare verschillen’ op. Volgens geruchten pakte de actrice en regisseuse haar biezen nadat Brad een van de kinderen had geslagen.