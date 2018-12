Afscheid van Manfred… op de golfbaan!

Na het weekend wordt Manfred de Graaf herdacht op een van de plekken waar hij zich het lekkerst voelde, de golfbaan.

MANFRED DE GRAAF (1939-2018) wilde in de laatste maanden van zijn leven bijna niemand meer zien. De buitenwereld mocht van hem ook niet weten over de ziekte die in februari bij hem werd geconstateerd en die hem negen maanden later fataal werd. Maar collega’s krijgen maandag wél de kans om hem de laatste eer te bewijzen en dat gebeurt op een bijzondere locatie.