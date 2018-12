Helmut Lotti: ’Mijn dochter heeft me alles vergeven’

Helmut Lotti is weer terug van weggeweest en is van plan zijn carrière nieuw leven in te blazen. Ⓒ Hollandse Hoogte

Voor iemand die zoveel over de liefde zingt als HELMUT LOTTI (49), is het opvallend hoe weinig geluk hij in zijn eigen leven lijkt te hebben gehad. Drie huwelijken liepen op de klippen en de relatie met zijn enige kind, dochter MESSALINA (27), was lange tijd een moeizame. Aan de vooravond van zijn vijftigste verjaardag, heeft de hitzanger zijn midlifecrisis achter de rug en wil hij het allemaal compleet anders gaan doen…