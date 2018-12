600.000 mensen zien reactie analist Derksen

Ⓒ Hollandse Hoogte / Leo Vogelzang

AMSTERDAM - De toelichting die voetbalanalist Johan Derksen vrijdagavond in Veronica Inside gaf bij zijn omstreden opmerkingen over de acceptatie van homo’s in de voetbalwereld, is gezien door 599.000 mensen. Dat meldt de Stichting KijkOnderzoek (SKO). Het zijn er iets meer dan er gemiddeld op vrijdagavond naar het tv-programma van Veronica kijken.