Alberto Stegeman wint bijna kwart miljoen op pokertoernooi

„Dit is nou een jongensdroom, het is onwerkelijk”, zegt Stegeman na afloop van het toernooi voor de camera van PokerCityNL. Maar, vervolgde Stegeman, „je moet wel geluk hebben natuurlijk.” Daarop sprak zijn interviewer hem vurig tegen. „Nu doe je jezelf tekort, want we hebben wel een paar hele sexy bluffs gezien.”

Stegeman is bekend van zijn tv-programma Undercover Nederland en noemt zichzelf een fanaat op pokergebied. „Poker heeft natuurlijk ook een naam van ’het is gokken’ en er zijn natuurlijk heel veel mensen die er onderdoor gaan. Maar het is ook echt een een sport en het is iets wat mensen met heel veel plezier kunnen beleven. Wees er voorzichtig mee, maar dit kan er ook gebeuren”, zei hij verwijzend naar zijn hoofdprijs van ruim twee ton.

Kilian Kramer veroverde met 160.432 euro de tweede plek en Teun Mulder mag met een derde plaats en een ton naar huis.

