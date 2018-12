Carnavalsconferencier Pierre Cnoops overleden

Cnoops stond bekend als ’Limburgs bekendste buuttereedner’. In die hoedanigheid van voordrachtskunstenaar was hij in de jaren ’70 en ’80 van de vorige eeuw ook te zien op de landelijke televisie, onder meer in programma’s van Willem Duys en Mies Bouwman.

Cnoops heeft tot kort voor zijn dood nog opgetreden. Zijn humoristische optredens en liedjes verschenen ook op langspeelplaat en later cd.