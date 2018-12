Hij doet romantisch, maar Chrissy Teigen reageert onverwacht

Zo versierde hij een kamer met rozenblaadjes en lag op het bed zelfs een groot hart van rozen, met daarbij een cadeautje. Als Chrissy de kamer filmt en op Twitter zet, zijn fans onder de indruk. „Elke man die niet John Legend is, zit nu zooo in de problemen.”

Maar fans vinden vooral de reactie van Chrissy briljant. Want in plaats van weg te zwijmelen bij het grote gebaar, stelt ze met enige nuchterheid: „Voelt als een grote druk.” En dat, vindt een fan, is ’de meest realistische reactie ooit’.