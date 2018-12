Fans Ariana Grande en Eminem clashen na nieuwe freestyle rap

Naar aanleiding van zijn nieuwe rap Kick Off wordt Eminem meerdere keren ’de grootste aller tijden’ genoemd. Toch zijn er ook mensen die kritiek hebben, omdat hij onder meer over de aanslag op Manchester rapt. Anderen menen dat hij daarmee puur de feiten weergeeft en er niets raars mee bedoeld. Ze snappen dan ook niet dat fans van Ariana hem dat verwijten, terwijl ’Ariana zelf heel close was met iemand die het durfde grappen te maken over Manchester’, daarmee doelend op komiek Pete Davidson met wie zij enige tijd verloofd was.

Anderen vinden de rap van Eminem überhaupt maar niets. Iemand maakte er al snel een parodie op en een ander geeft spottend wat ’handvatten om een Eminem-liedje te maken’. Maar dat doet Eminem te kort, vinden fans. „Heb je het laatste decennium wel eens echt naar Eminem geluisterd?”.