Schokkende foto Frank Masmeijer duikt op

Op de foto is een Masmeijer te zien die zwaar toegetakeld lijkt. De voormalig NCRV-coryfee zou in elkaar geslagen zijn door een groep mannen nadat een cocaïnesmokkel vier jaar geleden mislukt was, vertelde zijn advocaat Kris Vincke gisteren aan het hof. De advocaat schetste hoe Masmeijer „bijna zijn leven kwijt was”. Masmeijer ging daar zelf ook nog kort op in. „Ik werd van alle kanten geraakt”, vertelde hij.

Op een onderschept pallet met bananen werd vier jaar geleden 467 kilo cocaïne gevonden, goed voor zo’n 23 miljoen euro. Masmeijer houdt vol dat hij niets heeft verdiend aan de cokesmokkel en er amper iets over wist. Zijn advocaat omschreef hem als iemand die met de verkeerde mensen is meegelopen. „Maar hij was zeker geen belangrijk organisator.” De advocaat vroeg de rechters om een straf van ten hoogste vijf jaar, waarvan twee voorwaardelijk.

Volgende week donderdag is de volgende zitting in de zaak tegen Masmeijer en de andere vermeende bendeleden. De voormalige presentator gaf aan dat zijn kant van het verhaal nu genoeg is belicht. De uitspraak volgt begin volgend jaar.

