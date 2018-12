Nick Jonas en Priyanka Chopra getrouwd

Nick Jonas en Priyanka Chopra kwamen donderdag aan op het vliegveld van Jodhpur, India Ⓒ Hollandse Hoogte

Nick Jonas en Priyanka Chopra zijn man en vrouw, dat weet People op basis van eigen bronnen. Naar verluidt is het stel zaterdag in het Indiase Umaid Bhawan-paleis getrouwd. Het paleis in de Indiase stad Jodhpur is een van de grootste paleizen ter wereld.