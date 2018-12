Geprezen film over homoseksuele jongen niet in Nederlandse bios

Distributeur Universal Pictures had de film gepland staan voor een release begin februari, vlak voor de Oscaruitreiking. Maar deze week is besloten Boy Erased toch niet uit te brengen. „Het commercieel potentieel van de film is beperkt gebleken in landen waar deze reeds is uitgebracht”, geeft een woordvoerder desgevraagd als reden. Ook in België zal de film niet in de bioscopen worden uitgebracht.

Boy Erased vertelt het waargebeurde verhaal van een homoseksuele jongen die door zijn ouders naar een christelijk heropvoedingskamp wordt gestuurd in de hoop dat hij hetero kan worden. De ouders worden gespeeld door Nicole Kidman en Russell Crowe; de jongen door acteur Lucas Hedges. Bijrollen zijn er voor populaire acteurs als Xavier Dolan, Troye Sivan en Flea, vooral bekend als bassist van de Red Hot Chili Peppers.

Het drama ontving overal lovende recensies. Volgens kenners zou Boy Erased zelfs kans maken op enkele Oscarnominaties, onder meer voor Nicole Kidman. De opbrengst van de film viel echter tegen; tot nu toe bracht het drama wereldwijd 5 miljoen euro op.